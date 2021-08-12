Euro
10.07
Dolar
8.57
BIST 100
1,435.97
Altın
1,751.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selin etkili olduğu bölgelerde devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel hadiseleriyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyor.

Ferdi Türkten   | 12.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selin etkili olduğu bölgelerde devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti.

Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, selden etkilenenlere de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'da Kovid-19 vakalarındaki artış, merkeze uzak bölgelerde bakım hizmetlerinde sıkıntılara yol açıyor
Rusya'da 'günlük en yüksek Kovid-19 kaynaklı can kaybı' kaydedildi
Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
﻿Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 binden fazla vaka tespit edildi
Almanya'da son 9 haftanın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selin etkili olduğu bölgelerde devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selin etkili olduğu bölgelerde devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve baraj puanı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve baraj puanı müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazada vefat edenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazada vefat edenler için başsağlığı mesajı