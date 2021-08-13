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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi afet bölgesinde bulunan Yeni Camii’de cuma namazının ardından halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi afet bölgesinde bulunan Yeni Camii’de cuma namazının ardından halka hitap ediyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Bozkurt'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Bozkurt'a geldi Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cuma namazını Bozkurt Yeni Camii'nde kılması ve vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

Hitabın ardından ilçede kurulan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezine geçmesi beklenen Erdoğan, burada gerçekleştirilecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek ve bölgedeki çalışmalar ile son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alacak.

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