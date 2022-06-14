Dolar
17.26
Euro
18.02
Altın
1,815.64
ETH/USDT
1,209.80
BTC/USDT
22,301.00
BIST 100
2,517.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da etkili olan sağanak yağışın ardından araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Eskişehir Yolu Ümitköy Köprüsü mevkiinden yayındayız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cenevre’de "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesi" oturumunda konuşuyor Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından, su basan dükkanlardaki zarar gören eşyalar boşaltılıyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde helikopterden incelemelerde bulundu.

Ali Kemal Akan   | 14.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi

Ankara

Ankara'da devam eden sağanak nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarında büyük hasarın oluştuğu Akyurt üzerinde helikopterden inceleme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.

Ankara'da 7 Haziran'dan bu yana aralıklarla etkini olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınlarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in suç dosyası kabarık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'u kabul etti
Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
NATOPA Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısı başladı
Yalova'da dev gemi denizden karaya iki günde 10 saatlik operasyonla taşındı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'u helikopterden inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün ailesine taziye mesajı

Minik Derin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde yaşadığı heyecanı anlattı

Minik Derin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde yaşadığı heyecanı anlattı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz doğal gazını 2023'ün birinci çeyreğinde milli iletim sistemimize aktarmış olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz doğal gazını 2023'ün birinci çeyreğinde milli iletim sistemimize aktarmış olacağız