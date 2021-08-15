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Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde oğlu ölen Cemal Akın ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde bir oğlunu kaybeden Cemal Akın ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziyesi esnasında telefonla görüştü.

Özgür Alantor   | 15.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde oğlu ölen Cemal Akın ile telefonla görüştü

Kastamonu

İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde oğlu ölen Cemal Akın'ı evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Soylu, Akın ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla görüştürdü.

Erdoğan, telefonda acılı babaya başsağlığı diledi.

Diyalog sırasında Süleyman Soylu, Akın'ın torunlarından birinin isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile aynı olduğunu söyledi.

Daha sonra baba Akın, eşiyle birlikte yanlarında kimsesinin olmadığını belirterek, polis olan oğlunun bu süreçte yanlarında olmasını istedi.

Acılı babanın bu talebi üzerine Bakan Soylu, ailenin polis olan oğullarının 1 ay Kastamonu'ya geçici olarak görevlendirilmesi talimatı verdi.

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