Dolar
18.62
Euro
19.22
Altın
1,750.47
ETH/USDT
1,207.40
BTC/USDT
16,643.00
BIST 100
4,526.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye’de Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş İnak'ın babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın babasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Sezgin Pancar, Burak Milli   | 19.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş İnak'ın babasıyla telefonda görüştü Fotoğraf: Burak Milli/AA

Osmaniye

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şehit İnak'ın, Düziçi ilçesi Gümüş köyündeki ailesinin evinin önüne kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Şehidin annesi Hüsne, babası Ökkeş, eşi Emine İnak ve yakınlarıyla görüşen Kirişci, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Kirişci'ye sarılıp gözyaşı döken Baba İnak, "Ahmet gider Mehmet gelir, vatanımız var olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında kendisini arayan Bakan Kirişci'nin telefonu üzerinden şehidin babası Ökkeş İnak ile görüştü.

Erdoğan, İnak'a başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Başımız sağ olsun. Rabb'im cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Sizleri, annesini, eşini de inşallah cennetinde şehidimizle buluştursun. Ne güzel bir makam, mevki. Rabb'im inşallah kardeşimizin bu şehadetini sizlerin de makam-ı ali'ye ulaşmanıza vesile kılar. Rabb'im, Hanımefendiye de sabır nasip eylesin. En güzel makamda, Rabb'im inşallah o makamla bizleri de taltif eder. Bize ne düşüyorsa, Vahit Bey de orada hepsine hazırız. Elimizden geldiği kadar zaten bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da bunları yerine getirmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman bu alçaklara, kafirlere vatan topraklarını inşallah bırakmayacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun, sabrınızı arttırsın inşallah."

İnak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kirişci, ziyaretinin sonunda şehit babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu 17 Kasım'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş İnak'ın babasıyla telefonda görüştü
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 71'i taburcu edildi, 10'unun tedavisi sürüyor
Alanya'da sağanak ve dolu bazı seralara zarar verdi
Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in son isteği yerine getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş İnak'ın babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş İnak'ın babasıyla telefonda görüştü

Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacminin bu yıl 30 milyar doları geçmesi bekleniyor

Şehit Piyade Uzman Çavuş İnak, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Bugün tarıma vermiş olduğumuz destek 40 milyar liranın üzerine çıkmış bulunmaktadır

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Bugün tarıma vermiş olduğumuz destek 40 milyar liranın üzerine çıkmış bulunmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin halkına başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin halkına başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet