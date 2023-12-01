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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem'in ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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