Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta trafik kazasına müdahale ettiği sırada şehit olan polis memuru Zeki Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Bacak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.