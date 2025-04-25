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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi

Serdar Açıl  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta trafik kazasına müdahale ettiği sırada şehit olan polis memuru Zeki Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Bacak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi

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