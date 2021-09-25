Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keri Tepe Üs Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Keri Tepe Üs Bölgesi'nde yürütülen faaliyetler sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eser'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.