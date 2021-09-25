Dolar
8.88
Euro
10.42
Altın
1,750.55
ETH/USDT
2,913.70
BTC/USDT
42,478.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keri Tepe Üs Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 25.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Keri Tepe Üs Bölgesi'nde yürütülen faaliyetler sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eser'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan anne sezaryenle alınan bebeğine kavuşmayı bekliyor
Kovid-19'u yoğun bakımdaki tedaviyle atlatan hamile kadından aşı çağrısı
TURKOVAC aşısı faz-3 çalışmaları için gönüllülere katılım çağrısı
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Kovid-19 aşılamanın yetersiz olduğu ülkelerde endemik hastalığa dönüşebilir

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik artan yatırım iştahını fırsata çevireceğimize inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika F-35 konusunda maalesef dürüst davranmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika F-35 konusunda maalesef dürüst davranmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı