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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Özler'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri araç kazası sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in ailesine taziyelerini iletti.

Fatma Sevinç Çetin  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Özler'in ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, dün görevli olduğu Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda askeri araç kazası sonucu şehit olan Özler'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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