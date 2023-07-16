Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yad ediyorum. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 16, 2023
Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/1l4SJ351IQ