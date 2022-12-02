Dolar
18.63
Euro
19.50
Altın
1,784.44
ETH/USDT
1,279.10
BTC/USDT
16,914.00
BIST 100
4,952.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek'in ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliği teklifinin imzaya açıldığını bildirdi
HSK'nin mazeret kararnamesi yayımlandı
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde değişen dünyada stratejik iletişim tartışıldı
Emine Erdoğan'dan "çay kültürü"nün UNESCO listesinde yer almasına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı diledi

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez'i resmi törenle karşıladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet