Dolar
26.91
Euro
29.75
Altın
1,965.13
ETH/USDT
1,861.40
BTC/USDT
29,256.00
BIST 100
6,605.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Zimbru maçı öncesi son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile baş başa görüştü Beylikdüzü'nde bir yaşlı bakımevinde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Cinkara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Cinkara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüştü
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
HSK, Yargıtaya 6 yeni üye seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Cinkara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı film olacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Cinkara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var
Van'da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet