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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi

Zafer Fatih Beyaz  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'ün ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.

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