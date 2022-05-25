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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ferdi Türkten   | 25.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Teğmen Abulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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