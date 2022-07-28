Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Yoğurtcu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yoğurtcu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.