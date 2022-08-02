Dolar
17.95
Euro
18.38
Altın
1,774.83
ETH/USDT
1,573.40
BTC/USDT
22,700.00
BIST 100
2,654.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hatay Altınözü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak, sevk edildiği hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'daki çiftçiler arpa ve buğday tarlalarında yoğun hasat mesaisinde
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin gece yarısı İstanbul'a demirlemesi bekleniyor
Eskişehir'de tramvay merkezindeki trafoda yangın çıktı, ulaşım 3 saat aksadı
İHH arama kurtarma ekipleri zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor
Türk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet