Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Deprem bölgesinde) bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz." dedi.
Hatay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’daki Büyükdalyan Konteyner Kenti’nde düzenlenen iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecek, bizler de her fırsatta gelip acınızı paylaşacağız." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.