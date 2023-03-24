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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Deprem bölgesinde) bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz." dedi.

24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz

Hatay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’daki Büyükdalyan Konteyner Kenti’nde düzenlenen iftar programında konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecek, bizler de her fırsatta gelip acınızı paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

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