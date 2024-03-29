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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seferberlik anlayışıyla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü 5 yılda tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam bir seferberlik anlayışıyla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü, inşallah 5 yıl gibi kısa süre içinde tamamlayacağız." dedi.

29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seferberlik anlayışıyla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü 5 yılda tamamlayacağız Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde konuştu.

"Emperyalistlerin uzantıları, vesayetçilere ve darbecilere eyvallah etmediğimiz için önümüze tuzak üzerine tuzak kuruldu." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(One minute) diyerek masumlara uygulanan zulme karşı koyduğumuz tavır için ayrımcılığa maruz kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür diyerek küresel yönetim ve güvenlik sisteminin çarpıklıklarına itiraz ettiğimiz için ambargolara uğradık." diye konuştu.

"İstanbul'da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi, maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı mesaiyle olacak bir iş değildir. İstanbul kendine ortak kabul etmez.

Lazım olduklarında, hava bozuk olduğunda ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta.

Depreme hazırlık için sarf edilmesi gereken vakit, delege avlarında, DEM'le pazarlıkta.

İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, gayret, proje, icraat gördünüz mü?

Tam bir seferberlik anlayışıyla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü, inşallah 5 yıl gibi kısa süre içinde tamamlayacağız.

Mevcut yönetim bizden devraldığı metro hatlarını bile yapamadığı, trafiği rahatlatacak başka projeler de geliştiremediği için şehir adeta kilitlendi.

Şehir halkına hizmet için tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak, bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir."

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