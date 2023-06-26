Dolar
26.01
Euro
28.38
Altın
1,924.11
ETH/USDT
1,845.40
BTC/USDT
30,071.00
BIST 100
5,732.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde elde ettiği başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti.

Mümin Altaş  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde elde ettiği başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde elde ettiği başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti
Sivas'ta ağıla giren kurt 59 koyunu telef etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimovic ile görüştü
FETÖ firarisi Asiye Gülen tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan güvenlik korucusu Öneryıldız için taziye mesajı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde elde ettiği başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde elde ettiği başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

Karadağ Başbakanı Abazovic, Türkiye'nin Balkanlar'da kilit ülke konumuna geldiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet