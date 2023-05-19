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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı ve sanat dalları arasında tüm değerlerini bağrına basan bir yaklaşımla hareket ediyoruz

19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı ve sanat dalları arasında tüm değerlerini bağrına basan bir yaklaşımla hareket ediyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaretinde konuştu.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçılar ve sanat dalları arasında ayrım yapan değil, tüm değerlerini bağrına basan, kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz." dedi.

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