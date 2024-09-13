Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'mizin en kritik safhasında kazanılan, Büyük Zafer'e giden yolu açan Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal'i ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Millî Mücadele’mizin en kritik safhasında kazanılan, Büyük Zafer’e giden yolu açan Sakarya Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal’i ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/JvJTHtfj2L— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2024