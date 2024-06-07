Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuk edebiyatına çok sayıda eser kazandıran şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i vefatının ikinci yılında rahmetle yad etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ebedi aleme irtihalinin 2’nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.
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Ebedî âleme irtihalinin 2’nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. pic.twitter.com/dJFyYGVeVa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2024