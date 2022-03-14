Dolar
14.78
Euro
16.19
Altın
1,959.73
ETH/USDT
2,583.60
BTC/USDT
38,950.00
BIST 100
2,090.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak

14.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışına giden doktorlar hakkında, "Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum." dedi.

Erdoğan, "Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz artık dünyanın en üst ligine yükselmiştir. Şimdi bu ligin de zirvesinde yer almanın mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19'un kahramanları' salgınla mücadelede geçen 2 yılı anlattı
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve aşı kartı uygulaması kaldırıldı
Çin'de 17,5 milyon nüfuslu Şıncın kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak

Yunan basını: Miçotakis'in İstanbul ziyareti beklentileri aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle görüşmeleri sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Ahıska Türkü Elvira, güreşte Avrupa'nın zirvesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Ahıska Türkü Elvira, güreşte Avrupa'nın zirvesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için yoğun diplomasi yürüttü

Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için yoğun diplomasi yürüttü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile görüştü