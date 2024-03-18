Dolar
32.32
Euro
35.19
Altın
2,159.54
ETH/USDT
3,505.10
BTC/USDT
67,201.00
BIST 100
8,718.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Mehmet Tosun  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Çanakkale Zaferi'nin anlamını gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biri
Çanakkale Şehitler Abidesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Birinci Meclis Binası ve Atatürk Cumhuriyet Kulesi Türk bayrağı renklerine büründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Zaferi, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine Hakkari için kullanacak isimler belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine Hakkari için kullanacak isimler belirledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese hizmet etmek görevimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese hizmet etmek görevimizdir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet