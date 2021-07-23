Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydan gelen Rize'deki incelemelerinin ardından Pazar ilçesinde inşası süren havalimanı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.