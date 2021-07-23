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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydan gelen Rize'deki incelemelerinin ardından Pazar ilçesinde inşası süren havalimanı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

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