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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Divanhane binasında incelemelerde bulundu.

Sefa Mutlu   | 16.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmalarının sürdüğü alana geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

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