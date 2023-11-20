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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Cezayir'e gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısına katılmak üzere Cezayir'e gidecek.

Mehmet Tosun  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Cezayir'e gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un davetine icabetle, Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısına katılmak üzere yarın Cezayir'e resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Konsey Toplantısı, iki Cumhurbaşkanının riyasetinde ilgili bakanların katılımlarıyla başkent Cezayir'de icra edilecek.

Toplantı kapsamında yapılacak görüşmelerde, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

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