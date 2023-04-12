Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'nda Nurdağı ve Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan Bayramı'nda Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yardım faaliyetlerinde görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(Kahramanmaraş merkezli depremler) Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir.
Bu süreçte kimin milletin derdiyle dertlendiği, kimin de sadece acının siyasetini yaptığı, istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı.
Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelere yardımcı olmak yerine sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları maşeri vicdana havale ediyoruz.
Yarın Malatya'da depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun inşa sürecini başlatmış, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız."
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