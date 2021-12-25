Dolar
10.99
Euro
12.05
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,076.90
BTC/USDT
50,758.00
BIST 100
1,891.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle bir araya geldiği akşam yemeğinde konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılışını yaptı.

Mehmet Akif Parlak, Fevzi Kemal Karagöz   | 25.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'ni açtı

Gaziantep

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılışında, bugün iki anıyı bir arada yaşadıklarını ifade etti.


Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca üstadı ahirete, hakka uğurladıklarını dile getiren Erdoğan, "Kendisini hakka uğurlarken de burada sanat merkezinin açılışını yapıyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cenneti ve cemaliyle müşerref kılsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaşca için dua okuduktan sonra beraberindeki Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleri, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile merkezin açılışını gerçekleştirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bini geçti
İran, Omicron varyantı nedeniyle kara sınırlarını 15 gün kapatıyor
'Hatırlatma dozu' olmak isteyenler aşı merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu
Kovid-19 geçiren hastalar "kalp kası tutulumu" riskiyle karşı karşıya
Prof. Dr. Özdarendeli 'TURKOVAC'ı anlattı: Tüm dünyaya şifa olacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları hangi hız ve oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde indirmelerini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 80 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 80 bin lira manevi tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'te tüm inanç gruplarının hassasiyetlerini gözetecek bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'te tüm inanç gruplarının hassasiyetlerini gözetecek bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk'i kabul etti