Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polonya ile iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasına Nawrocki ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle, iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda iş birliğini geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik, atacağımız müşterek adımları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerinde, ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Erdoğan, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine erişilmesinin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirlediklerini bildirdi.

Yeni hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Polonya, yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya'nın da desteğiyle stratejik ortak olduğumuz Üç Deniz Girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden, bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir.”

“Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum”

Görüşmelerinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle, Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor, bu desteğin artarak sürmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

NATO bağlamındaki gelişmeleri de Nawrocki ile birlikte değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında, İttifak'ın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında, Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz."

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, "Yaklaşan NATO Zirvesi'ne katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz." dedi.

Nawrocki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Nawrocki, Türkiye ile Polonya arasındaki işbirliğinin stratejik önemi bulunduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliklerinin değişik alanlarda geliştiğini, onlardan birinin de savunma sanayisi alanında olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki dostluğun asırlara dayandığını dile getiren Nawrocki, "Bugünkü temaslarımız bu tarihi, güzel ve dost temelinde kurulan ilişkilerimizin simgesidir. Yaklaşan NATO Zirvesi'ne katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.