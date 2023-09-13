Dolar
26.94
Euro
28.98
Altın
1,912.53
ETH/USDT
1,599.00
BTC/USDT
26,148.00
BIST 100
8,128.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asım Munir'i kabul etti.

Sefa Şahin  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Bakan Yumaklı, İsveç'teki yarışmada "su ödülü" alan Ayşe Pelin Dedeler ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma için Adalet Bakanlığından izin talep etti
Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Libya halkının yanındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru Türkiyesiz olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru Türkiyesiz olmaz
İletişim Başkanlığından "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"

İletişim Başkanlığından "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"
Lukaşenko: Belarus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi açısından çok şey yapmayı başardık

Lukaşenko: Belarus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi açısından çok şey yapmayı başardık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet