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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'yi telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'yi, cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Utku Şimşek  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'yi telefonla arayarak tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'yle telefonda görüştü.

Zerdari'yi cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini söyleyerek yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

Genel seçim sürecinde Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınayan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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