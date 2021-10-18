Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özdemir Bayraktar'ın milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.
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Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2021
Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır.