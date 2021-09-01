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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı

Ferdi Türkten   | 01.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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