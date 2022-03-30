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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TRK" ile TSİ 18.25'te Özbekistan'dan ayrıldı.

Sefa Mutlu   | 30.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı

Urgenç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Urgenç Uluslararası Havaalanı'ndan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Urgenç'ten ayrıldı.

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