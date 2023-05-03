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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı referandum başarısından dolayı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i geçen hafta düzenlenen anayasa değişikliği referandumunun başarılı geçmesinden dolayı tebrik etti.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı referandum başarısından dolayı kutladı

Taşkent

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, yapıcı işbirliği ile öncelikli projelerin hayata geçirilmesine ilişkin meseleleri ele aldı.

Özbekistan’da Türkiye’nin önde gelen firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen yatırım projelerini gözden geçiren liderler, ayrıca Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin bir sonraki toplantısına hazırlık konularını görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da geçen hafta düzenlenen anayasa değişikliğiyle ilgili referandumun başarılı geçmesinden dolayı Mirziyoyev’i kutlayarak, kardeş Özbekistan halkına huzur, kalkınma ve refah dileğinde bulundu.

Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde başarılar diledi.


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