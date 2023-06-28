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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 9 Temmuz’da Özbekistan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi de gündeme geldi.

Serkan Kaya  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, karşılıklı olarak Kurban Bayramı’nın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 9 Temmuz’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar diledi. Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3’üncü toplantısının bir an önce yapılmasını istediklerini de Mirziyoyev’e iletti.


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