Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Mümin Altaş   | 25.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Özbekistan'da yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Mirziyoyev'i tebrik etti, seçim sonuçlarının kardeş Özbekistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde daha da güçleneceğine, stratejik ortaklığın dayanışma ve samimiyetle daha da pekişeceğine inandığını belirten Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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