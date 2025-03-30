Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Erdoğan görüşmede, Özbekistan ile Türkiye'nin kapsamlı stratejik ortaklığının her geçen gün güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, gelecek dönemde işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Özbekistan ile Türkiye'nin kapsamlı stratejik ortaklığının her geçen gün güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, gelecek dönemde işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti.
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