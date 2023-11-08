Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi.
Taşkent
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Erdoğan, Mirziyoyev ile Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.