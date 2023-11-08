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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Mustafa Hatipoğlu  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Taşkent

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Erdoğan, Mirziyoyev ile Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.


Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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