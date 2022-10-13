Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Astana
Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdüren Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.
- Kazakistan’da 6. CICA Zirvesi başladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır
Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü https://t.co/oitmyOtb3m pic.twitter.com/mDzH8wuQmg— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 13, 2022