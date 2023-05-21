Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta ve uzun vadede, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız
Gaziantep
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Halk Buluşması programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada benzer çalışmalar yapacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.