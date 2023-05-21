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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta ve uzun vadede, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız

21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta ve uzun vadede, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız

Gaziantep

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Halk Buluşması programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada benzer çalışmalar yapacağız." dedi.

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