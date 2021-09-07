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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Vadeli Program büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek üç senenin ekonomideki yol haritasını içeren Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mehmet Tosun   | 07.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Vadeli Program büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir adım

Ankara

Paylaşımında, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığı Orta Vadeli Program'ın Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonominin yıllık ortalama 5,3 oranında büyümesini, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, ihracatın 3 yılın sonunda 250 milyar doları aşacağını, program dönemi sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 seviyesine gerilemesini, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,9 olarak gerçekleşmesini, faiz dışı dengenin yüzde 0,3 fazlaya dönmesini, enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere inmesini öngörüyoruz. Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız."

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