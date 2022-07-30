Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni sonrasında bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından alandan ayrılırken, Nizamettin Yeşilyurt'un çay davetini geri çevirmedi.
Yeşilyurt ailesinin evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındık bahçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi https://t.co/naqc3nHzss pic.twitter.com/yjqMfK5hAr— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 30, 2022