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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28. Yasama Dönemi'nde önceliklerimizin en başında, Meclisimizin de takdiriyle Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır." dedi.

25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin "Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamayı sindiremiyoruz. Yargı alanındaki mücadelemizi sivil, kuşatıcı bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize bir daha ne 17-25 Aralık tarzı girişimleri ne de 15 Temmuz ihaneti gibi acıları tekrar yaşatmamakta kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü, sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır." dedi.

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