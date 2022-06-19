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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkta düzenlenen Babalar Günü programında konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Karadeniz Ereğli 1. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Sefa Mutlu   | 19.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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