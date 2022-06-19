Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Yüreğiyle, fedakârlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 19, 2022
Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. pic.twitter.com/z5qGMYxqJV