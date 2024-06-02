Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denen gözünü kan bürümüş muhterise artık dur denilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara, bu hayduda, gözünü kan bürümüş bu muhterise artık dur denilmelidir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak zulme, katliama, 76 yıldır devam eden adaletsizliğe her platformda itiraz ediyoruz. Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında duruyoruz. Bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara, bu hayduda, gözünü kan bürümüş bu muhterise artık dur denilmelidir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez, kendini güvende hissedemez." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin siyasi bilek güreşine çevrilmesini doğru bulmuyoruz. En geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi hep beraber yeni şeyler söylememiz, milletimize umut aşılamamız, milletimizin dertlerine derman olacak bir yol haritası koymamız gerekiyor. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Bunu geçmişte başardık, inşallah tekrar başaracağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dört yıllık seçimsiz dönemi Türkiye için tam anlamıyla bir icraat, eser ve hizmet seferberliğine dönüştürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.