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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılacak

Zafer Fatih Beyaz   | 22.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek.

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