Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi, köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Liderler Zirvesi, köklü devlet geleneğimizin tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi, köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Srebrenitsa Soykırımı) Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin barış içinde yaşadığı istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(NATO) Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar arttırmıştır. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara Zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur. NATO Liderler Zirvesi, köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. NATO Zirvesi, 'iktidara gelirsek Külliye'yi yıkacağız' diyen vizyon fukaralarına, bu eserin Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir, faydalıdır, hayırlıdır. Milli meselelerin ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mehter Marşı'ndan, yeniçeriden rahatsız olanlara hatırlatıyorum, artık reddi miras yapan Türkiye yok, medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan Türkiye var.” dedi.