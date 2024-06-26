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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliğine seçilen Rutte'yle telefonda görüştü. Erdoğan, Rutte'ye görevinde başarılar diledi.

Zafer Fatih Beyaz  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Rutte de görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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