Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliğine seçilen Rutte'yle telefonda görüştü. Erdoğan, Rutte'ye görevinde başarılar diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'ye yeni görevinde başarılar diledi.
Rutte de görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.